Soferul care l-a accidentat mortal pe fiul lui Marcel Esenter, Radu, a fost condamnat la inchisoare pentru ucidere din culpa, cu suspendare. Victima avea alcoolemie de 0,83 g/l in sange

Soferul care l-a accidentat mortal pe fiul lui Marcel Esenter, Radu, a fost condamnat la inchisoare pentru ucidere din culpa, cu suspendare.Instanta Judecatoriei Cluj-Napoca s-a pronuntat in urma cu cateva zile in cazul in care fiul antrenorului de baschet masculin Marel Esenter, Radu, a fost lovit mortal de o masina in timp ce traversa Calea Motilor, in martie 2019. Instanta a retinut ca tanarul era beat si a fost vinovat in pondere de 80% de producerea accidentului, dar soferul care l-a ... citeste toata stirea