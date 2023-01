Soferul care l-a accidentat mortal pe Radu Esenter, condamnat la inchisoare cu suspendare: Mergea cu 5 km/h peste viteza legala

Soferul care l-a accidentat mortal pe Radu Esenter, fiul fostei glorii a baschetului clujean, Marcel Esenter, a fost condamnat cu suspendare, desi victima era bauta si traversa neregulamentar Calea Motilor.Instanta Judecatoriei Cluj-Napoca il "condamna pe inculpatul NR la o pedeapsa de 1 an 4 luni inchisoare. In baza art 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pentru 2 ani termen de supraveghere".Acesta trebuie sa execute 60 de zile de munca in folosul ... citeste toata stirea