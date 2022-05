Soferul care l-a accidentat mortal pe Radu Esenter, trimis in judecata! Ancheta s-a sucit complet

Soferul autoturismului marca BMW, care l-a accidentat mortal pe Radu Esenter, in 2019, a fost trimis in judecata, intr-o rasturnare spectaculoasa de situatie. Nagy Roland va fi judecat pentru ucidere din culpa.Soferul a fost trimis in judecata in 27 aprilie 2022. Acesta avea viteza si nu ar fi avut o conduita impecabila in trafic, desi Esenter traversa prin loc nepermis si fara sa se asigure."Fapta inculpatului Nagy Roland, care la data de 03.03.2019, in jurul orelor 18.10, a condus ... citeste toata stirea