Soferul care se credea la curse pe drumul Sfantul Ioan a ramas fara permis

Un sofer care a bagat spaima in participantii la trafic dupa depasiri periculoase pe drumul Sfantul Ioan din Cluj-Napoca in urma cu cateva zile a fost identificat de politisti, e un tanar de doar 19 ani care se credea probabil la curse.Soferul a fost filmat de masina din spatele sau in timp ce incerca manevre riscante de depasire pe drumul Sfantul Ioan in ciuda faptului ca de pe contrasens se apropiau masini, astfel ca acesta a fost nevoit sa intre pe acostamentul de pe sensul opus de ... citeste toata stirea