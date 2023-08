Scandalul din luna iunie 2023, cand un sofer al Companiei de Transport Public (CTP) Cluj a fost dat cu spray de un taximetrist, a fost transat de politia rutiera.Vina apartine conducatorului mijlocului de transport, care a coborat din cabina si a "adoptat un comportament agresiv in trafic".Politia rutiera l-a amendat si i-a suspendat dreptul de a conduce pentru 30 de zile.Tot scandalul are la baza accesul taximetristilor pe benzile dedicate pentru mijloacele de transport in comuna. Legea ... citeste toata stirea