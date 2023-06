Tanara avocata din Cluj, Diana Gusan si fetita ei de 1 an si 10 luni au murit pe 18 august 2020 pe A1, cand BMW-ul in care se aflau a intrat intr-un TIR care venea pe contrasens, pe autostrada. Soferul, un sucevean, a vrut sa scape de un control al politiei si a intors pe autostrada. A fost condamnat definitiv la 16 ani de inchisoare, scrie portalul Cluj Just.Catalin Costachioaia, in varsta de 51 de ani, a primit prin statie un mesaj de la un coleg ca urmeaza sa treaca pe langa un filtru de ... citeste toata stirea