Soferul implicat in cumplitul accident de duminica de pe Autostrada Transilvania, unde o femeie si-a pierdut viata, a murit

Duminica, 13 noiembrie, a avut loc un accident extrem de violent la urcarea pe Autostrada Transilvaniei de la Nadaselu. Un autoturism s-a izbit puternic de un camion inmatriculat in Ucraina. O femeie de 41 de ani a murit pe loc, in timp ce soferul de 29 de ani si un minor de 15 ani au supravietuit miraculos, dar au fost transportati in stare grava la spital. Din pacate, soferul in varsta de 29 de ani si-a dat ultima suflare luni dimineata.Citeste si: Accident MORTAL pe Autostrada Transilvania! ... citeste toata stirea