Este nevoie urgenta de sange pentru un tanar in varsta de 20 de ani, din Campia Turzii, care a fost implicat ieri intr-un grav accident rutier in Feleacu.Tanarul se afla internat in stare grava la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Cluj-Napoca.Vlad Circo a fost implicat ieri intr-un accident grav in Feleacu, in urma caruia 16 persoane au ajuns la spital. Din primele verificari acesta ar fi pierdut controlul masinii intr-un ... citeste toata stirea