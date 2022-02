Soferul prins rupt de beat la volan, si cu permisul de conducere suspendat, a fost plasat sub control judiciar de catre magistrati.Decizia a fost luata azi de catre Judecatoria Cluj-Napoca, dupa ce ieri acesta a fost retinut pentru 24 de ore de catre polititsti. Barbatul de 51 de ani, retinut la data de ieri si acuzat de infractiunile de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, a fost prezentat in cursul acestei zile magistratilor ... citeste toata stirea