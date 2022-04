Soferul unei masini surprins in timp ce tragea dupa el un cal, ieri, a fost identificat si amendat cu o mie de lei.Politistii l-au identificat pe sofer dupa ce s-au sesizat din oficiu ieri, e vorba de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor, in contextul aparitiei in spatiul public a imaginilor in care se observa un cal legat de o masina aflata in deplasare. Ieri a fost identificat si soferul, care a fost amendat cu o mie de lei pentru provocarea de suferinte fizice si psihice prin ... citeste toata stirea