Soferului care a provocat aseara un accident pe Calea Manastur, soldat cu trei raniti intre care el insusi, si care a paralizat traficul in oras zeci de minute, i s-a intocmit dosar penal dupa ce s-a dovedit ca era rupt de beat la volan.Astfel, soferul e cercetat in cadrul unui dosar penal deschis pentru vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Legea prevede deschiderea unui dosar penal pentru alcoolemie de 0,40 in aerul expirat, caci de obicei ... citeste toata stirea