Solidaritate fara margini la Cluj-Napoca! Sute de oameni si-au dat mana sa ajute o copila de 10 ani: "Maria e un munte de curaj"

Maria are 10 ani si este eleva in clasa a 3-a la Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" din Cluj-Napoca. In seara de joi, sute de clujeni si-au dat mana sa o ajute pe copila nascuta cu grave probleme la picioare. Ajutati de parinti, colegii fetei au pus la vanzare ornamente si dulciuri facute de ei in cadrul unui targ caritabil. Cu banii stransi vor fi platite operatia si protezele."Maria e un munte de curaj, putere si zambet, intr-un fragil corp de copil.Si pentru ca in aceasta vara va fi supusa ... citește toată știrea