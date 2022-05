Un incendiu grav s-a produs in Chinteni, iar locuitorii au dat dovada de solidaritate maxima.Incendiul a cuprins rapid doua anexe gospodaresti si o casa de locuit din ChinteniPompierii au gasit cele doua anexe si o parte din casa de locuit, de pe strada I.L. Caragiale, cuprinse aproape in totalitate de flacari, insa au reusit lichidarea focarelor incendiului in scurt timp dupa sosirea la fata locului. ... citeste toata stirea