Solutiile Romaniei pentru evitarea unei crize energetice si temperarea preturilor. Sfaturile unui analist

Criza energetica si explozia preturilor la energie sunt principalele provocari la nivel european, considera analistul in energie Andrei Ilas. In opinia sa, solutia este ca statele sa investeasca in energie verde, iar in paralel sa protejeze populatia de povara preturile uriase. Criza energetica si explozia preturilor e una dintre cele mai mari amenintari si poate provoca o noua recesiune la nivel european sau chiar mondial, mergand pana la o criza economica. Situatia nu avea cum sa fie diferita ... citeste toata stirea