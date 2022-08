Somesul betoanelor. Riveranii cartierului Grigorescu din Cluj critica proiectul de modernizare al Primariei: s-au taiat copaci emblematici iar "verdele" a fost inlocuit de betoane

Santierul de modernizare a malurilor Somesului se vede cu ingrijorare de pe gemurile riveranilor din cartierul Grigorescu. Zona, odata verde si plina de vegetatie, este acum plina de betoane si, desi primarul Emil Boc spune ca lucrarile vor aduce parcursul raului in secolul 21 in care traim, oamenii cred ca zona arata mult mai prietenoasa inainte. Riveranii arata si ca arborii imbratisati, un simbol in zona, au disparut, fiind taiati. Singura consolare raman imaginile filmate du drona pe Somes ... citeste toata stirea