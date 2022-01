Sondaj: 42% dintre romani cred ca Rusia va invada Ucraina, 65% considera ca invazia e ilegitima / 56% vor trupe NATO suplimentare / Incredere mai mare in premierul Ciuca decat in presedintele Iohannis

Un sondaj Avangarde care a masurat perceptii publice asupra situatiei din Ucraina, la comanda G4Media, arata ca 42% dintre respondenti cred ca Rusia va invada Ucraina, doar 29% fiind de parere ca invazia nu va avea loc. 64% dintre respondenti vad Rusia drept o amenintare pentru Romania, in timp ce majoritatea respondentilor (56%) sustin amplasarea de trupe suplimentare ale NATO in Europa de Est, doar 18% respingand aceasta mutare.Sondajul arata ca romanii au incredere mai mare in premierul ... citeste toata stirea