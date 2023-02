SONDAJ - Boc nu are sanse sa fie ales presedintele Romaniei. Desi e popular ca primar, oamenii nu l-ar alege

Emil Boc nu prea are sansa sa ajunga in turul doi al alegerilor prezidentiale, fiind invind de Mircea Geoana si Laura Codruta Kovesi, conform unui sondaj recent.Potrivit datelor unui sondaj realizat de Atlas Intel, Mircea Geoana ar castiga alegerile prezidentiale din 2024 in orice scenariu. El ar ajunge in turul 2 al alegerilor indiferent cine sunt ceilalti contracandidati si ar castiga. In schimb, daca nu participa la scrutin, prima sansa i-ar reveni Laurei Kovesi, sefa Parchetului European, ... citeste toata stirea