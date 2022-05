SONDAJ: Doar 13% dintre romani spun ca sunt "corect" platiti

Fenomenul "marea demisie" la nivel global va continua in urmatorul an cu o presiune si mai mare pe cresterea salariilor. Dintre angajatii din Romania, 40% intentioneaza sa ceara o majorare salariala in urmatorul an, iar 16% vor sa-si schimbe angajatorul, potrivit rezultatelor pentru Romania ale sondajului global Workforce Hopes and Fears, realizat de PwC si publicat in cadrul forumului economic de la Davos, transmite hotnews.ro.Comparativ, la nivel global, mai multi angajati (19%) vor sa ... citeste toata stirea