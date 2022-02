Sondaj in SUA si Romania: 85% din americani sustin implicarea SUA in apararea unui stat NATO si 70% din romani sustin implicarea Romaniei in apararea unui membru al aliantei

85% din americani sustin implicarea SUA in apararea unui stat NATO si 70% din romani sustin implicarea Romaniei in apararea unui membru al aliantei, arata un sondaj simultan realizat de STRATEGIC Thinking Group/ Grupul de Gandire Strategica strategica, relateaza g4media.roTotodata, luand in considerare ca, "potrivit tratatului NATO, un atac armat impotriva unuia sau mai multor membri NATO din Europa sau America de Nord va fi considerat un atac impotriva tuturor membrilor", 57% dintre ... citeste toata stirea