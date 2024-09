Sondaj IRES: Clujenii isi doresc noi branduri in oras. RIVUS, noul proiect de regenerare urbana al Iulius va aduce experiente si retaileri in premiera

54% dintre clujenii cu varsta cuprinsa intre 18 - 35 de ani spun ca exista un brand preferat pe care si l-ar dori in Cluj-Napoca, reiese dintr-un sondaj de opinie realizat de IRES in octombrie 2023. Sondajul evidentiaza si faptul ca locuitorii sunt dornici de solutii noi, cat mai variate, pentru petrecerea timpului liber, cu focus pe entertainment, activitati sportive in aer liber si manifestari artistice si culturale, aspecte ce au stat la baza conceptului de proiect propus de IULIUS pentru ... citește toată știrea