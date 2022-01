Sondaj: Majoritatea romanilor cred ca NATO va apara Romania in cazul unui razboi in Ucraina

Peste 70% dintre romani cred ca NATO va apara Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, potrivit unui sondaj INSCOP Research, citat de agerpres.ro. Dintre tarile si organizatiile enumerate, romanii au cel mai ridicat nivel de incredere in NATO.Intrebati daca NATO va apara sau nu Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, 70,3% dintre romani au raspuns afirmativ, in timp ce 20,3% au raspuns negativ, iar 9,4% nu stiu sau nu au ... citeste toata stirea