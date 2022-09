Sorin Cimpeanu isi mentine pozitia: "Toaleta, chiar daca este in curte, poate sa fie conforma. Cu totii am fost la festivaluri"

Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, continua sirul declaratiilor controversate despre scolile cu toaleta in curte. Ministrul a spus acum cateva zile in sedinta de guvern ca problema scolilor cu toaleta in curte este o problema exagerata, starnind un val de critici. In pofida acestora, Sorin Cimpeanu isi mentine declaratia si a explicat in cadrul unei interventii televizate de ce, atragand atentia ca trebuie facuta diferenta intre toaleta neconforma si toaleta din curte."Mentin ceea ce am spus. ... citeste toata stirea