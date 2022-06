Sorin Cimpeanu: Profesorii agresivi sau cei care dau meditatii la propria clasa vor fi "detitularizati"

"Detitularizarea" este luata in calcul ca sanctiune pentru profesorii care nu respecta regulile de etica si deontologie profesionala, potrivit ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu.Sorin Cimpeanu a mai vorbit, in ultima perioada, despre nevoia sanctionarii profesorilor care fac meditatii cu proprii lor elevi, dar nu a mentionat in ce ar putea consta aceste sanctiuni. Ministrul a mentionat aceasta posibila sanctiune intr-o prezentare sustinuta vineri la Gala Elevului Reprezentant, organizata de ... citeste toata stirea