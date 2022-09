Sorin Cimpeanu, un nou argument ca sa se apere de plagiat: Compara un curs universitar cu "instructiunile de la automatul de cafea"

Dupa ce a spus ca are dreptul sa se semneze pe lucrarea altcuiva pentru ca i-a fost donat acest drept, ministrul educatiei a venit cu un argument proaspat miercuri seara, la TVR. In cadrul unei interventii televizate, ministrul compara un curs universitar cu "instructiunile de la automatul de cafea", spunand ca ambele nu au autor.Reamintim ca Sorin Cimpeanu, ministrul educatiei, a publicat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, o declaratie a profesorului Ioan Plesa, in incercarea de a demonstra ... citeste toata stirea