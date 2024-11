SOS Romania, crestere accentuata in preferintele romanilor. Partidul Dianei Sosoaca are 11%, tendinta fiind de crestere - sondaj

Partidul SOS Romania, condus de Diana Iovanovici Sosoaca, cunoaste o crestere accentuata in preferintele romanilor cu cat se apropie data de 1 Decembrie, ziua alegerilor pentru Parlament.Astfel, conform ultimului sondaj realizat de Snap Market Research, in perioada 4-10 noiembrie, Partidul SOS Romania are deja 11 % din voturile romanilor, tendinta fiind in crestere.Aceasta in ciuda tuturor incercarilor de a opri partidul prin orice mijloace, culminand cu abuzul inimaginabil prin care, in mod ... citește toată știrea