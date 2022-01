Soselele ca sticla, masini tamponate sau iesite in decor la Gherla

Vremea mai moale de vineri dimineata si precipitatiile cazute au transformat soselele din Gherla in adevarate patinoare, anunta gherlainfo.ro.La primele ore ale diminetii au fost sesizate mai multe evenimente rutiere, atat in Gherla, cat si in imprejurimi.La intrarea in Gherla dinspre Fizesu Gherlii, pe strada Liviu Rebreanu, a avut loc un carambol in care au fost implicate trei autovehicule. Un autoturism a parasit soseaua.Din fericire, s-au produs doar ... citeste toata stirea