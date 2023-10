Sotul unei foste judecatoare de la Tribunalul Cluj a fost trimis in judecata, fiind acuzat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.In anul 2015, Adrian Alexandru Cimbrudean in calitate de inginer si casier al Utilaj Prest SRL, firma la care este administrator si asociat in prezent, ar fi simulat efectuarea unor tranzitii comerciale in suma de 276.353 de lei pentru a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale catre stat, cauzand un prejudiciu de aproape 90.000 de lei.In ciuda acestui ... citeste toata stirea