Spalatul masinii nu merita pentru un clujean. Praful facut de constructorul unui proiect imobiliar ii murdareste la loc autoturismul: ,,Nu e normal"

Clujenii de pe strada Fabricii sunt exasperati de constructorul care ridica un proiect imobiliar in zona. Praful care se depune pe masini si intra in casele oamenilor sunt motivele pentru care un barbat s-a decis sa caute o rezolvare.Deoarece s-a saturat de praful rezultat in urma lucrarilor de constructii si faptul ca nu isi poate lasa geamurile deschise pentru aerisire, clujeanul a decis sa scrie o sesizare catre autoritatile locale, in incercarea de a rezolva acest deranj.Mai mult decat ... citește toată știrea