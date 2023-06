Specialistii Apelor Romane au evaluat barajele din zona Clujului dupa puternicul cutremur din 6 iunie din Arad si spun ca nu au fost constatate modificari in structura de rezistenta ori degradari."A fost evaluata starea tehnica si functionala a barajelor incadrate in categoriile de importanta A si B din administrarea institutiei noastre, ca urmare a seismului produs ieri, 6 iunie 2023, in judetul Arad", a aratat ieri Administratia Bazinala Somes-Tisa. Astfel, arata ABAST, in urma ... citeste toata stirea