Specialistii clujeni care cerceteaza primul ecosistem bazat pe chemosinteza, pestera Movile de pe litoral, au descoperit o specie noua de crustaceu.E vorba de o specie de crustaceu din grupul ostracodelor - un grup primitiv de crustacee originand in a doua perioada a Paleozoicului, Ordovician, si care prezinta o carapace calcaroasa ce protejeaza organismul. Aceasta a fost descoperita in acest an inPestera Movile de un colectiv condus de Sanda Iepure de la Colectivul de Speologie al ... citeste toata stirea