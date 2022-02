Specialistii de la Arhitectura si cei de la Arheologie chemati sa cerceteze "ultima minune" ramasa in centrul istoric din Cluj-Napoca

""Ultima minune" nu este altceva decat un acoperis cu sindrila al unei cladiri de pe strada Tipografiei, itit de sub invelitoarea de tabla care a primit-o, in timp, respectivul imobil. Despre acest acoperis, arhitectul Dan Clinci spune ca e convins ca este singurul din centrul orasului care si-a pastrat sub spoiala cu tabla, staratul original din sindrila."Mi se pare o marturie a memomoriei orasului absolut remarcabila sub aspect arheologic", a apreciat arhitectul "minunea" de pe clarirea ... citeste toata stirea