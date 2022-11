Specialistii din comisia de urbanism a Consiliului Judetean s-au opus extinderii intravilanului comunei Baciu, una din comunitatile -satelit ale Clujul, preferata pentru investitii imobiliare, in special locuinte colective

Un proiect pentru introducerea in intravilan a unui teren de peste 3,7 hectare, situat in extravilanului loclaitatii Popesti (din comuna Baciu), la limita cu municipiul Cluj-Napoca, in vederea parcelarii acestuia si construirii de locuinte unifamiliale a primit aviz nefavorabil din partea comisiei de urbanism a Consiliului Judetean (CJ) Cluj. Arhitectul-sef al judetului, Claudiu Salanta a aratat ca o astfel de solicitare nu se justifica momentan, in conditiile in care exista deja foarte mult ... citeste toata stirea