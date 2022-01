Specialistii din primarii ar putea lucra concomitent pentru mai multe administratii publice

Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, anunta ca specialistii din primarii ar putea lucra pentru mai multe administratii publice.Cseke a dezvaluit ca Guvernul are in vedere adoptarea unui act normativ in baza caruia sa fie create consortiile administrative, care sa permita specialistilor dintr-o primarie sa poata lucra si pentru o alta unitate administrativ-teritoriala (UAT)."Vom face o reglementare legata de consortiile administrative, care vor fi fara ... citeste toata stirea