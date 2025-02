Specialistii, ingrijorati de propunerile legislative referitoare la soferii depistati pozitiv la substante psihoactive: Ar putea incuraja abandonarea tratamentelor

Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie (ARPP) si Asociatia Spitalelor Publice de Psihiatrie din Romania (ASPP) transmit ingrijorari cu privire la proiectul de lege depus in Parlament si care vizeaza soferii depistati pozitiv la substante psihoactive apreciind ca, in lipsa unor distinctii si praguri clare ar putea incuraja abandonarea tratamentelor de catre pacienti, potrivit News.ro.Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie (ARPP), in calitate de organizatie reprezentativa ... citește toată știrea