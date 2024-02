Spectacol de Dragobete cu intrarea libera la scoala populara de arte din Cluj.Spectacolul are loc joi 22 februarie de la ora 18 la sediul scolii populare de arte "Tudor Jarda", de pe strada Fabricii de Zahar 51, in sala de evenimente. Spectacolul aduce in prim-plan cursantii clasei de canto muzica populara. "Acesti tineri talentati ii va incanta pe cei prezenti cu interpretari autentice ale cantecelor ... citește toată știrea