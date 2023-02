Spectacol de traditii populare in februarie in Cluj, intre altii pe scena urca si tezaurul uman viu, carbunarul Iosif Bordea din Muntele Rece.In luna februarie, sau in luna lui faurar, asa cum este denumita aceasta perioada in calendarul popular romanesc, se terminau sezatorile in satul traditional si erau celebrate zile ale tineretii si ale dragostei. Astfel, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj (CJCPCT Cluj) anunta ca organizeaza un spectacol pe tema, ... citeste toata stirea