Spectacol folcloric in centrul Clujului in 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Romane / Ultima zi de iluminat festiv in centrul Clujului

Spectacol folcloric in centrul Clujului in 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Romane.Sunt 166 de ani de la "Mica Unire" iar la Cluj momentul se marcheaza cu discursuri, ceremonii, un spectacol cu efecte speciale, dar si traditionalul spectacol folcloric in Piata Unirii.Evenimentele zilei debuteaza la ora 11 in zona bustului domnitorului Al. I. Cuza situat vizavi de Institutia Prefectului, unde vor avea loc alocutiuni, o ceremonie religioasa si militara si un spectacol cu efecte ... citește toată știrea