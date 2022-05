Spectacol folcloric pentru salvarea bisericii din Lujerdiu, una dintre putinele ctitorii din Ardeal atribuite lui Mihai Viteazu, acum degradata.Spectacolul are loc vineri 27 mai in Cluj-Napoca, la Casa de Cultura a Studentilor, de la ora 18, si e sustinut de solista de muzica populara Maria Marcu, originara din Lujerdiu, cea care a fost botezata si cununata in biserica lui Mihai Viteazul, iar cantecele din Maramuresul Istoric vor fi aduse pe scena de Stefan si Andrei Petreus. Jocurile ... citeste toata stirea