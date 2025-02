Spectacol pe cer la Cluj! Imagini superbe cu fenomenul rar care s-a putut vedea astazi: ,,Se formeaza in cristalele de gheata din nori" - FOTO

Un fenomen rar a fost vizibil astazi pe cer 7 februarie, 2025, in Cluj. Mai multe imagini au aparut in mediul virtual care surprind soarele inconjurat de un cerc colorat care aminteste cu un curcubeu.Haloul solar este un fenomen optic care apare atunci cand lumina soarelui este refractata si reflectata de cristalele de gheata din norii subtiri. Acest proces creeaza un inel luminos in jurul Soarelui, asemanator haloului lunar. Cristalele de gheata actioneaza ca prisme, curburand si separand ... citește toată știrea