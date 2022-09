Spectacolul de folclor ce urma sa aiba loc azi in piata Unirii din centrul Clujului, in cadrul festivalului "Dumitru Farcas", a fost mutat in sala Auditorium Maximum, din cauza ploii.Din cauza conditiilor meteo nefavorabile si pentru desfasurarea in bune conditii a spectacolului programat in aer liber, spectacolul programat diseara la ora 18.30 din cadrul festivalului "Dumitru Farcas" a fost mutat in interior. Spectacolul incepe la aceeasi ora, accesul se face cu o jumatate mai devreme si e ... citeste toata stirea