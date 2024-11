Spectacolul inspirat de fluturii albastri din Bontida ajunge la Rascruci

Dupa un mic turneu prin Transilvania si Banat, spectacolul "Fun Fact", in regia Deliei Gavlitchi, inspirat din simbioza unica a fluturilor albastri si a furnicilor rosii din zona Bontida-Rascruci are luni, 11 noiembrie, o reprezentatie cu intrare libera chiar la Castelul Banffy din Rascruci.Spectacolul "Fun Fact" e programat luni la ora 11 la Castelul Banffy din Rascruci. Intrarea este libera.Spectacolul are la baza existenta, la aproximativ 30 de kilometri de Cluj-Napoca, in zona ... citește toată știrea