SpectACT este un proiect prin care Teatrul National Aureliu Manea isi propune o dezbatere la nivel de comunitate avand ca tema principala bullyingul. La finalul lunii septembrie s-au derulat in cadrul scolilor din comunitate ateliere de educatie non-formala, anti bullying, utilizand tehnica psihodramei. Zeci de povesti au fost depanate in cadrul intalnirilor cu cei peste 1000 de elevi, povesti ce vor fi integrate in spectacolul ce va finaliza acest proiect.Spectacolul va fi adaptat si in ... citeste toata stirea