"Sper sa ma ierti intr-o zi ca nu am avut puterea sa continui". Anchetatorii sustin ca gestul Mariei, fata care s-a sinucis la Cluj, a fost premeditat

Durere nemarginita pentru familia preotului din Parohia I Moisei, dupa ce Maria, fiica de 18 ani a preotului din Maramures, s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc din Cluj. Fata i-a lasat iubitului ei un mesaj sfasietor inainte de a-si pune capat zilelor. Atentie, urmeaza informatii cu puternic impac emotional!"Sper sa ma ierti intr-o zi ca nu am avut puterea sa continui. Pentru ca sincer eram prea f** metal. Dar te iubesc enorm de mult si am incredere in tine ca o sa fie bine si ca o sa te ... citeste toata stirea