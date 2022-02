"Speranta de viata a scazut cu 1,4 ani, un roman mai traieste 6 ani dupa pensionare". Guvernantii discuta cresterea varstei de pensionare

Un roman abia mai traieste sase ani dupa ce iese la pensie. Speranta de viata a scazut cu 1,4 ani la nivel european, potrivit datelor oficiale ale Eurostat. In Romania aceasta este si mai mica, ceea ce face aproape imposibila cresterea varstei de pensionare, insa in pofida acestor date unii politicieni iau in calcul cresterea varstei de pensionare."De ce nu poate creste varsta de pensionare in Romania. Prima stire socanta este ca anul trecut speranta de viata a scazut cu 1,4 ani, conform ... citeste toata stirea