Speriat ca pierde populatie, Emil Boc pregateste unirea cu Baciu, Floresti si Apahida

Clujul a pierdut in ultimii ani zeci de mii de oameni care s-au mutat in Floresti, Baciu si Apahida. Primarul Emil Boc spune ca pregateste o altfel de unire cu aceste comune."Noi facem unire de jos in sus. Noi pregatim unirea Clujului cu Floresti, cu Baciu si cu tot ce-i in preajma prin proiectele comune pe care le avem: transport in comun pentru toata lumea, coridor pe malul Somesului din Gilau pana-n Apahida, facem tren metropolitan, facem centura.Am facut echivalentul a 5 crese mai mult