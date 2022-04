Speriati ca Muzeul de 15 milioane de euro din Floresti pleaca la Baciu, USR Floresti a votat cu ZECE maini proiectul

Consilierii USR Floresti s-au grabit sa voteze cu "zece maini" proiectul de construire a unui muzeu in comuna, dupa ce Primaria din Baciu a sunat la Muzeul de Istorie a Transilvaniei si a propus mutarea constructiei in comuna lor. Vorbim de 15 milioane de euro, din fonduri europene (PNRR).Proiectul a fost resupus votului in sedinta Consiliului Local Floresti de joi, 21 aprilie, iar acum consilierii USR au votat cu ambele maini propunerea de realizare a parteneriatului cu Ministerul Culturii, ... citeste toata stirea