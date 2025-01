Spital pentru ingerasi in Apahida! Clujul va avea primul centru pediatric de acest fel din Romania. Constructia este deja avansata

In comuna Apahida se contureaza un proiect medical deosebit, menit sa ofere alinare si ingrijire copiilor aflati in suferinta. Centrul de Ingrijire Paliativa pentru Copii "Sf. Hristofor", aflat in plina constructie, va fi primul de acest fel din Romania, destinat micutilor diagnosticati cu boli cronice progresive, care le limiteaza sansele de a ajunge la varsta adulta.Conditii la standarde europene la noul centru de ingrijiri paliative pediatrice din ApahidaNoua unitate medicala va oferi ... citește toată știrea