Spitalele din judetul Cluj se confrunta cu dificultati financiare, iar unele dintre unitatile medicale sunt deja la cota de avarie, din cauza lipsei fondurilor pentru materiale sanitare, medicamente si salariile personalului, scrie Agerpres."Si noi stam cum sta toata tara, suntem in asteptarea decontarii serviciilor noastre efectuate in luna precedenta, servicii care sunt deja efectuate si care trebuie, bineinteles, decontate de catre Casa de Asigurari, in virtutea contractului pe care dansii ... citeste toata stirea