Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca va fi modernizat cu fonduri europene. Investitii de peste 5 milioane de euro

Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca va fi modernizat cu fonduri europene in valoare de 5,3 milioane de euro.Consiliul Judetean Cluj a publicat in S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) anuntul avand ca obiect executarea lucrarilor de reabilitare termica si eficientizare energetica a Spitalului Clinic de Boli Infectioase, unitate sanitara aflata in subordinea Consiliului Judetean Cluj.Lucrarile vizeaza termoizolarea peretilor exteriori, a soclurilor si a ... citește toată știrea