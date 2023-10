Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, unitate sanitara care functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Cluj, a fost reacreditat de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj: "Felicit intregul colectiv al Spitalului de Boli Infectioase pentru certificarea obtinuta, cu un punctaj record. In ce priveste Consiliul Judetean Cluj, am urmarit sa le fim in permanenta aproape si sa le usuram munca, dovada fiind ... citeste toata stirea